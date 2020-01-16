В Турции разблокировали «Википедию»

Ранее в тот же день Конституционный суд Турции признал блокировку «Википедии» противоречащей основному закону — нарушающей свободу выражения мнений.

Интернет-энциклопедию блокировали из-за статей, в которых говорилось о вмешательстве Турции в гражданскую войну в Сирии, а также о связях Анкары с террористическими организациями. Министерство транспорта и коммуникаций республики неоднократно требовало от «Википедии» удалить «ложную и необоснованную информацию», однако ресурс отказывался это делать, а после блокировки оспаривал ее в судах.

«Википедия» является самой популярной и единственной в мире многоязычной интернет-энциклопедией. Контент в ней создают сами пользователи, правки при этом проходят премодерацию.

Ресурс блокируется в Китае, Саудовской Аравии и частично — в Иране.