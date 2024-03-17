Мир 17 марта 2024, 02:53 В Турции призвали Украину навсегда забыть о Крыме Турецкий политик Сель: Украина должна навсегда забыть о Крыме РИА «Новости»

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Украина должна забыть о Крыме, чтобы не потерять то, что у нее есть. Об этом заявил председатель ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель в интервью РИА «Новости».

Политик призвал уважать решение крымчан и их право на самоопределение.

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«Крымчане безвозвратно определили свою судьбу в 2014 году. Эта тема была закрыта десять лет назад. И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть. Крымский вопрос не является предметом переговоров в международной повестке дня», — выразил уверенность Сель.

Турецкий политик также напомнил, что за 10 лет Россия оказала полуострову огромное внимание. По его словам, теперь представители всех народов и вероисповеданий там могут свободно жить и совершать религиозные обряды «без какого-либо давления».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма давно закрыт принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, они навсегда останутся неотъемлемой частью России. По словам дипломата, спустя 10 лет история показала, что решение о проведении референдума и присоединении полуострова к России было «единственно верным».