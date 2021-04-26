В Турции предложили признать Крым в ответ на заявления США по геноциду армян

Президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. В ответ на это турецкая партия Vatan («Родина») устроила митинг, предложив признать Крым территорией России и принять определенные меры.

«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», — привело РИА «Новости» слова генерального секретаря партии Озгюра Бурсалы, зачитавшего обращение Vatan.

По словам генсека, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик. При этом войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.

«Для признания Крыма и Абхазии, а также [самопровозглашенной] Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», — добавил Бурсалы.

В тексте подчеркнули, что признание геноцида неправомочно из-за отсутствия решения международного суда. В 2015 году Европейский суд вынес вердикт, согласно которому председатель партии Vatan Догу Перинчек мог отрицать геноцид армян. Тогда Перинчек говорил, что «геноцид армян — огромная международная ложь», отметили в партии.

Представители Vatan провели митинг перед посольством США в Анкаре, а также у американского генконсульства в Стамбуле. В пресс-службе партии заявили, что планируют устраивать подобные акции в разных турецких городах в течение недели.