Вакцину от коронавируса успешно испытали в Турции на животных
В Турции успешно протестировали на животных вакцины от коронавируса. Теперь медики намерены перейти на следующий этап испытаний и начать новые тесты при участии людей. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал профессор университета Хаджеттепе в Анкаре Атеш Кара.
Вакцина от нового типа вируса была введена животным при помощи микроигл на лейкопластыре, рассказал ученый. После этого у животных выработались антитела.
«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластырь, […] дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал Кара.
В России специалисты государственного научного центра «Вектор» уже начали тестировать вакцину от коронавируса на приматах. Следующим шагом станут испытания на людях. Накануне стало известно, что они запланированы на конец июня.