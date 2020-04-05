Вакцину от коронавируса успешно испытали в Турции на животных

В Турции успешно протестировали на животных вакцины от коронавируса. Теперь медики намерены перейти на следующий этап испытаний и начать новые тесты при участии людей. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал профессор университета Хаджеттепе в Анкаре Атеш Кара.

Вакцина от нового типа вируса была введена животным при помощи микроигл на лейкопластыре, рассказал ученый. После этого у животных выработались антитела.

«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластырь, […] дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал Кара.

В России специалисты государственного научного центра «Вектор» уже начали тестировать вакцину от коронавируса на приматах. Следующим шагом станут испытания на людях. Накануне стало известно, что они запланированы на конец июня.