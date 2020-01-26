В Турции двухлетнюю девочку спасли из-под завала через сутки после землетрясения

Девочку двух лет извлекли из-под обломков дома через сутки после разрушительного землетрясения в Турции.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу, ребенок и его мать были найдены под завалами разрушенного землетрясением дома в городе Элязыг. Известно, что девочка находится в сознании, ее уже перевезли в больницу.

Спасатели пока еще пытаются вызволить женщину. Сейчас ей предоставили все необходимые лекарства, а также остаются с ней на связи по рации.

Ранее сообщалось, что число жертв от природного катаклизма достигло уже 29 человек. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20:55 по местному времени. Эпицентр пришелся на город Сивридже на востоке страны. После основного толчка произошли 274 афтершока — толчки ощущались в 12-ти восточных провинциях, а также на севере Сирии.