Мир 13 апреля 2023, 11:22 В турецких водах «застряли» 28 судов с продовольствием МИД РФ: 28 судов с миллионом тонн продовольствия ожидают проверку в турецких водах РИА «Новости»

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Проверки в территориальных водах Турции ожидают 28 судов. В их трюмах более одного миллиона тонн продовольствия, которое транспортируется в рамках зерновой сделки. Об этом отмечается в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

«В территориальных водах Турции проверки ожидают 28 судов, перевозящих более одного миллиона тонн продовольствия», — уточнили в сообщении.

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По данным ведомства, сотрудники ООН в Совместном координационном центре пренебрегают выполнением своих обязанностей, чтобы поддержать требования Украины по регистрации плавсредств.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что без решения пяти системных проблем о продлении зерновой сделки не может быть речи. В их числе: подключение Россельхозбанка к SWIFT и снятие запрета на доступ в порты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел перспективы продления Россией зерновой сделки негативными.