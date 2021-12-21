В ЦРУ заговорили о гражданской войне в США

В США можно заметить все признаки начинающейся гражданской войны. Такое мнение выразила профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер в ходе общения с журналистом телекомпании CNN.

По словам ученого, она изучала гражданские войны в разных странах в ходе 30 лет и США являются ее предметом исследования последние годы. Она отметила, что в стране есть два сильных фактора будущей войны: анократия — угнетение демократических институтов и эксплуатация авторитарными элитами, а также появление интересов, нацеленных на использование внутренних противоречий, которые могут увеличить раскол в обществе.

Гражданскую войну в США предсказывали некоторые американские генералы, которые сейчас находятся в отставке. Среди них Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон. Они предсказывали гражданский конфликт в 2024 году и отмечали, что в американской армии участились случаи беспорядков.