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    21 декабря 2021, 14:26

    В ЦРУ заговорили о гражданской войне в США

    Профессор Уолтер сказала, что в США возможно начало гражданской войны

    Екатерина Боснак

    В США можно заметить все признаки начинающейся гражданской войны. Такое мнение выразила профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер в ходе общения с журналистом телекомпании CNN.

    В ЦРУ заговорили о гражданской войне в США

    По словам ученого, она изучала гражданские войны в разных странах в ходе 30 лет и США являются ее предметом исследования последние годы. Она отметила, что в стране есть два сильных фактора будущей войны: анократия — угнетение демократических институтов и эксплуатация авторитарными элитами, а также появление интересов, нацеленных на использование внутренних противоречий, которые могут увеличить раскол в обществе.

    Гражданскую войну в США предсказывали некоторые американские генералы, которые сейчас находятся в отставке. Среди них Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон. Они предсказывали гражданский конфликт в 2024 году и отмечали, что в американской армии участились случаи беспорядков.