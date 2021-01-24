Толпа неизвестных избила украинского подростка в центре Парижа

В Париже толпа неизвестных избила украинского подростка. Сейчас 14-летний потерпевший находится в больнице. Посольство Украины во Франции обратилась с официальным запросом в прокуратуру Парижа.

«Посольство Украины во Франции занимается этим делом с первых дней инцидента. Пострадавший юноша стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Сейчас Юрий госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко агентству «Интерфакс-Украина».

Дипучреждение, по словам Николенко, обратилась с официальным запросом в прокуратуру французской столицы, взаимодействует с правоохранителями для проведения быстрого и объективного расследования.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко на своей странице в Twitter рассказал, что украинские консулы в постоянном контакте с родными юноши и взаимодействуют с правоохранительными органами Франции.

По данным Daily Mail, инцидент произошел 15 января в 18:30 около Эйфелевой башни и торгового центра. Как указано в материале, нападавшие били подростка битами и металлическими прутьями. Причины нападения неизвестны. Потерпевший находится в коме.