Иномарка перелетела через монумент в центре Минска и загорелась. Видео

В Сети появилось видео с камер наблюдения в центре города.

На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки на большой скорости проезжает по улице. Не притормаживая он направляет машину в сторону монумента, перелетает через ограждение, проезжает по ступеням, чуть не сносит памятник, переворачивается несколько раз и загорается.

В МВД уточнили, что до приезда пожарных огонь в иномарке тушили свидетели происшествия.

За рулем пострадавшего автомобиля находился житель города Борисов. Прибывшие на место врачи увезли его в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии и выясняет все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, в каком состоянии находился владелец машины. Сам он пока не пояснил, что именно произошло.

Однако правоохранители уже выяснили, что лихач уже 40 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В том числе он уже лишался прав за вождение в пьяном виде.