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    25 ноября 2020, 03:43

    Иномарка перелетела через монумент в центре Минска и загорелась. Видео

    Анатолий Минкин

    Жители Минска стали свидетелями настоящих акробатических трюков в исполнении автомобиля Toyota, который перелетел через ограждение монумента на площади Победы, перевернулся и загорелся. Как сообщила пресс-служба МВД Белоруссии, водитель остался жив.

    В Сети появилось видео с камер наблюдения в центре города.

    На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки на большой скорости проезжает по улице. Не притормаживая он направляет машину в сторону монумента, перелетает через ограждение, проезжает по ступеням, чуть не сносит памятник, переворачивается несколько раз и загорается.

    В МВД уточнили, что до приезда пожарных огонь в иномарке тушили свидетели происшествия.

    За рулем пострадавшего автомобиля находился житель города Борисов. Прибывшие на место врачи увезли его в больницу.

    Полиция проводит проверку по факту аварии и выясняет все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, в каком состоянии находился владелец машины. Сам он пока не пояснил, что именно произошло.

    Однако правоохранители уже выяснили, что лихач уже 40 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В том числе он уже лишался прав за вождение в пьяном виде.