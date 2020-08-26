В центре Минска прошли задержания, демонстрантов закрыли в костеле. Фото и видео

На площади Независимости в центре Минска омоновцы провели задержания. Группу людей, включая журналистов, закрыли внутри Красного костела и не выпускали какое-то время.

На площади собрались несколько сотен демонстрантов. Они размахивали бело-красно-белыми флагами, а когда начался дождь, открыли зонты такой же окраски. Люди пели песни, покачивая в такт фонариками мобильных телефонов, и скандировали кричалки в поддержку задержанных на прошлых протестных акциях.

К концу мероприятия площадь Независимости, на которой находится Дом правительства, оцепили силовики. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», были задержаны минимум 14 человек, среди них два сотрудника издания «Наша Нива».

После зачистки площади от митингующих ОМОН ее покинул, лишь несколько человек остались патрулировать центр города. Туда же подтянулись немногочисленные активисты с плакатами. Также на месте работают журналисты.