Погромщики в Алма-Ате испугались миротворцев ОДКБ и начали уборку в центре города

Бунтующие граждане в Алма-Ате приступили к уборке разгромленной ими центральной части города. Как сообщила «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале, бунтовщиков испугал ввод войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отмечается, что часть заговорщиков «словно подменили», они начали делать уборку центра города. Митингующие собирают в мешки мусор, стрелянные гильзы. Себя они пометили белыми повязками на рукаве.

Другая часть протестующих «отошла из центра на окраины города и начала окапываться в обороне».

Ранее Telegram-канал Sputnik сообщил, что на городской площади началась перестрелка между силовиками и протестующими. После нее заговорщики отдельными группами по пять-шесть человек стали покидать место событий.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Казахстане чрезвычайное положение и обратился за помощью к странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности. Российские миротворцы также приняли участие в подавлении протестов.