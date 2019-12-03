  • В центре Джакарты раздался взрыв

    03 декабря 2019, 06:59

    Александра Ломейко

    В столице Индонезии прогремел взрыв. Он раздался на территории Национального монумента независимости, расположенного в центре Джакарты. Ранены несколько человек.

    Хлопок прозвучал утром 3 декабря, около 07:05 по местному времени, сообщило издание Jakarta Post.

    Представитель национальной полиции заявил, что среди пострадавших — двое индонезийских военных. Их доставили армейский госпиталь Гатот-Суброто.

    Трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва газа в Кабардино-Балкарии

    Подробнее

    По данным СМИ, взрыв произошел во время утренних учений офицеров. Его причина устанавливается. Предположительно, взорваться могла дымовая граната. Расследованием обстоятельств произошедшего занялись правоохранительные органы.

    Рядом с парком, где произошел взрыв, находятся президентский дворец и верховный суд. В непосредственной близости расположены и несколько министерств, в том числе МВД.