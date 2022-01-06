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    06 января 2022, 09:10

    Опубликованы кадры военной спецоперации в центре Алма-Аты

    «Комсомольская правда» показала видео спецоперации в центре Алма-Аты

    Максим Зинкин

    Опубликованы первые кадры со спецоперации в центре Алма-Аты, в ходе которой военные окружили митингующих на городской площади. Видео, снятое корреспондентом ТАСС, показала в своем Telegram-канале «Комсомольская правда».

    Ранее стало известно, что военные на бронетехнике взяли в кольцо митингующих на площади, проходила информация о перестрелке между сторонами.

    Telegram-канал Sputnik затем уведомил, что военнослужащие снялись с площади, не оставив на ней никакого оцепления.

    Протестные акции в Казахстане переросли в беспорядки и столкновения с полицией в минувший вторник, 4 января.

    До этого митинги носили локальный и мирный характер. Жители западных районов потребовали снизить цены на сжиженный газ, который используется в качестве топлива.

    Но с каждым днем протестные акции начинались во все большем числе регионов Казахстана, пока не охватили всю страну. К экономическим требованиям прибавились политические.

    Президент страны прислушался к требованиям и отправил правительство в отставку. Но протесты не прекратились, а перешли в горячую фазу.