В толпу омоновцев в Минске въехал автомобиль
Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как серебристый автомобиль двигается в сторону расступающихся перед ним омоновцев.
Возможно, ролик был снят в микрорайоне Минска Кунцевщина.Telegram-каналы сообщили, что водитель пытался покинуть место столкновения и сбил несколько человек. Очевидцы констатировали, что у кого-то все-таки сдали нервы.
Ранее в Telegram появилось, видео, на котором автомобиль сбивает сотрудника ГИБДД.
Ранее появились сообщения о том, что в Солнечногорске Гомельской области милиция сложила шиты и прекратила оборону местной администрации.