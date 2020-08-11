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    11 августа 2020, 03:57

    В толпу омоновцев в Минске въехал автомобиль

    Анастасия Кукова

    Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как серебристый автомобиль двигается в сторону расступающихся перед ним омоновцев.
    В толпу омоновцев в Минске въехал автомобиль

    Возможно, ролик был снят в микрорайоне Минска Кунцевщина.Telegram-каналы сообщили, что водитель пытался покинуть место столкновения и сбил несколько человек. Очевидцы констатировали, что у кого-то все-таки сдали нервы.

    Ранее в Telegram появилось, видео, на котором автомобиль сбивает сотрудника ГИБДД.

    Ранее появились сообщения о том, что в Солнечногорске Гомельской области милиция сложила шиты и прекратила оборону местной администрации.

    Новости SMI.FM