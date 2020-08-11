В толпу омоновцев в Минске въехал автомобиль

Возможно, ролик был снят в микрорайоне Минска Кунцевщина.Telegram-каналы сообщили, что водитель пытался покинуть место столкновения и сбил несколько человек. Очевидцы констатировали, что у кого-то все-таки сдали нервы.

Ранее в Telegram появилось, видео, на котором автомобиль сбивает сотрудника ГИБДД.

Ранее появились сообщения о том, что в Солнечногорске Гомельской области милиция сложила шиты и прекратила оборону местной администрации.