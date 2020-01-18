В Токио выпал первый снег

Жители столицы Японии Токио были немало удивлены, увидев снегопад на городских улицах. Такое случилось впервые за эту зиму. По сообщениям синоптиков, вероятность каких бы то ни было осадков была минимальной.

Снег выпал над районом Сибуя, который расположен в центре города. Жители японской столицы отметили, что с неба падали не мелкие снежинки, а целые хлопья. Как сообщил ТАСС, 18 января снег увидели и жители токийского пригорода.

Аномально теплую зиму фиксируют в 2020 году во многих странах мира. Уникальность снегопада в Токио в том, что он бывает далеко не каждый год. Обычно зимой среднесуточная температура в этом регионе Японии составляет примерно 10 градусов выше нуля. И если вдруг приходит похолодание, то снег лежит на газонах лишь пару-тройку дней, а потом стремительно тает.