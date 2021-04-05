Заключенные устроили беспорядки в тюрьме Сент-Луиса

В тюрьме Сент-Луиса (штат Миссури, США) заключенные устроили беспорядки. Они разбили окна и подожгли помещения. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным информагентства, бунтующих арестантов приветствовали члены их семей и демонстранты, которые собрались у ворот тюрьмы. По словам инсайдеров, к беспорядкам могут быть причастны около 40 заключенных. Отмечается, что после поджога и битья окон они начали выкидывать вниз предметы обихода и личные вещи.

«Мы знаем о беспорядках на третьем этаже тюрьмы, и власти реагируют соответствующим образом», — обозначили в исправительном учреждении.

Правоохранители добавили, что подобные беспорядки происходят в этой тюрьме не первый раз.