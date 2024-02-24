Мир 24 февраля 2024, 17:54 «В тюрьмах погибают». Немецкий политик — о доле украинских оппозиционеров Политик Вагенкнехт: украинские оппозиционные политики гибнут в тюрьмах РИА «Новости»

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Украинские политики, находящиеся в оппозиции к действующему киевскому режиму, погибают в местных тюрьмах. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Журналист Пауль Ронцхацмер, взявший у нее интервью, разместил его отрывок на своей странице в соцсети X.

«В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. <…> Каждый конкретный случай — это трагедия. <…> Украина <…> предпринимает очень репрессивные меры», — констатировала Вагенкнехт.

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По ее словам, «идеальной демократии» на Украине не было и до спецоперации, а с тех пор как страна находится в состоянии конфликта, ситуация усугубилась.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с журналистами подчеркнул, что при необходимости коллективный Запад быстро поднимет вопрос о легитимности власти президента Украины Владимира Зеленского, организует протесты оппозиции и в итоге добьется его отставки. Поводом может стать истечение срока полномочий украинского лидера.