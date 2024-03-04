Мир 04 марта 2024, 22:01 В Тирасполе увековечат имена жителей, погибших в годы ВОВ ПМР увековечит имена тираспольчан, погибших в годы Великой Отечественной войны РИА «Новости»

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Имена всех жителей Тирасполя, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, увековечат. Об этом сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

С соответствующим предложением на совещании у главы Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского выступил мэр города Олег Довгопол.

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Согласно проекту, на мемориале Славы в Тирасполе будут установлены памятные плиты с именами всех жителей города, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое под Можайском открыли стелу в честь присвоения ей почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». В церемонии поучаствовали представители Минобороны, общественных организаций, духовенства, ветераны, жители деревни и родственники шести солдат, останки которых захоронили на мемориале.