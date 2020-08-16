В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую
Участникам исследования был предложен опрос: «За кого вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».
Выяснилось, что за Светлану Тихановскую проголосовали 56% пользователей, принявших участие в опросе. За действующего президента республики Александра Лукашенко отдали свои голоса 2% опрошенных, за кандидита Сергея Черченя — 1%, против всех — 3%. Ответили «я из Беларуси, но не голосовал» — 7% респондентов, и «я не из Беларуси» — 31%. В опросе приняли участие 873 352 человека.
Также было сообщено, что теперь белорусский язык стал доступен для всех пользователей мессенджера. Для перехода при регистрации он будет предлагаться всем пользователям. Те, кто зарегистрировался в Telegram раньше, смогут изменить язык в настройках.
Ранее белорусский ЦИК сообщал, что на президентских выборах 80,1% голосов набрал Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская — 10,12%.