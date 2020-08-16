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    16 августа 2020, 00:28

    В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую

    Анастасия Кукова

    В Telegram 15 августа появился канал «Беларусь», за один день набравший 22 451 подписчика. В первом же посте было предложено голосование, в котором могут принять участие только пользователи с белорусскими сим-картами.
    В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую

    Участникам исследования был предложен опрос: «За кого вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».

    Выяснилось, что за Светлану Тихановскую проголосовали 56% пользователей, принявших участие в опросе. За действующего президента республики Александра Лукашенко отдали свои голоса 2% опрошенных, за кандидита Сергея Черченя — 1%, против всех — 3%. Ответили «я из Беларуси, но не голосовал» — 7% респондентов, и «я не из Беларуси» — 31%. В опросе приняли участие 873 352 человека.

    В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Также было сообщено, что теперь белорусский язык стал доступен для всех пользователей мессенджера. Для перехода при регистрации он будет предлагаться всем пользователям. Те, кто зарегистрировался в Telegram раньше, смогут изменить язык в настройках.

    Ранее белорусский ЦИК сообщал, что на президентских выборах 80,1% голосов набрал Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская — 10,12%.

    Новости SMI.FM