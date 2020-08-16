В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую

В Telegram 15 августа появился канал «Беларусь», за один день набравший 22 451 подписчика. В первом же посте было предложено голосование, в котором могут принять участие только пользователи с белорусскими сим-картами.

Участникам исследования был предложен опрос: «За кого вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».

Выяснилось, что за Светлану Тихановскую проголосовали 56% пользователей, принявших участие в опросе. За действующего президента республики Александра Лукашенко отдали свои голоса 2% опрошенных, за кандидита Сергея Черченя — 1%, против всех — 3%. Ответили «я из Беларуси, но не голосовал» — 7% респондентов, и «я не из Беларуси» — 31%. В опросе приняли участие 873 352 человека.

Источник фото: телеканал «360»

Также было сообщено, что теперь белорусский язык стал доступен для всех пользователей мессенджера. Для перехода при регистрации он будет предлагаться всем пользователям. Те, кто зарегистрировался в Telegram раньше, смогут изменить язык в настройках.

Ранее белорусский ЦИК сообщал, что на президентских выборах 80,1% голосов набрал Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская — 10,12%.