В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в падении украинского лайнера

Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию с участием от 700 до тысячи студентов, которые скандировали «радикальные лозунги» с требованием отставки и судебного преследования тех, кто сбил украинский Boeing 737.

Демонстранты специально разорвали портрет убитого в результате удара американских ВВС в начале января генерала КСИР Касема Сулеймани. Позднее собравшихся разогнали полицейские.

После этого вечером в центральных частях столицы было размещено много полицейских и усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в своем официальном Twitter-аккаунте, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, который спровоцировал авантюризм США». Он также принес извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.