В Таиланде еще 35 человек заразились COVID-19

Коронавирус в Таиланде подхватили 35 человек. Таким образом, всего в стране зарегистрировано 212 случаев.

Генеральный директор эпидемиологического департамента Министерства здравоохранения Таиланда Суванчай Ваттханайингчаренчай заявил, что все новые пациенты раньше находились на строгом карантине. Они заболели либо из-за поездок за границу, либо от уже инфицированных. Об этом сообщило РИА «Новости». Представитель Минздрава уточнил, что 29 человек заразились на стадионе тайского бокса «Лумпхини Раминтра» или в одном из баров Бангкока.

Глава эпидемиологического департамента пресс-секретарь Минздрава Таиланда Тхависин Висануйотхин объявил, что в Бангкоке и ближайших населенных пунктах из-за пандемии скоро пройдут масштабные учения Министерства обороны и Министерства здравоохранения Таиланда. На них отработают план «чрезвычайного реагирования при эпидемии».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта назвала вспышку COVID-19 пандемией. В мире вирусом заразились более 198 тысяч человек, почти восемь тысяч умерли, а около 80 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 114 случаев. Ранее стало известно, что из-за коронавируса Абакан первым в РФ ввел у себя режим ЧС. Последние данные о вспышке COVID-19 — в большом материале «360».