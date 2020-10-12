Политолог оценил вероятность массовых протестов в Таджикистане после выборов

По мнению специалиста, учитывая ситуацию турбулентности, которая происходит с соседних с Таджикистаном странах, нельзя исключать, что и там могут быть массовые протесты.

«Однако важно отметить, что в Таджикистане, в отличие от Киргизии, принципы авторитарного руководства управления государством гораздо более сильны. Таджикистан не был свидетелем так называемых цветных революций на своей территории», — обратил внимание собеседник издания.

Он напомнил, что практически никогда внешние факторы не влияли на внутреннюю политику Таджикистана. Поэтому, по словам эксперта, граждане этой страны осмотрительно относятся к протестным акциям.