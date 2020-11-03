В связи с терактом в Вене задержали еще двух человек

Полиция Швейцарии задержала двух граждан страны 18 и 24 лет. Их проверяют на причастность к террористической атаке в Вене, произошедшей накануне.

Мужчин задержали в городе Винтертур швейцарского кантона Цюрих, сообщили Schweizer Radio und Fernsehen в городской полиции.

«Проверяется связь задержанных с преступником, совершившим нападение в Вене вечером понедельника», — сказано в заметке.

После вооруженных нападений в кантоне усилили меры защиты еврейских учреждений. Также в полиции Цюриха создали оперативную группу «Вена».

Вечером 2 ноября в центральном районе Вены как минимум один террорист открыл стрельбу по прохожим и посетителям кафе. Стрельба велась в шести различных точках. Одним из объектов атаки стала Главная синагога города. В результате теракта погибли четыре человека, еще 22 пострадали, некоторые были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Нападавший был застрелен полицией. Ведется розыск его возможных сообщников.

Террористом оказался 20-летний выходец из Северной Македонии, гражданин Австрии Фейзулай Куйтим. В прошлом году его приговорили к 22 месяцам заключения за попытку выехать в Сирию и примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Он вышел условно-досрочно.

После теракта полиция Австрии задержала 14 человек из окружения террориста.