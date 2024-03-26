26 марта 2024, 22:29
В Сумской области Украины произошел взрыв
Взрыв произошел в Сумской области на севере Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в Сумской области. Тревога там не отменена», — уточнило издание.
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Больше никаких подробностей не приводится.
В Сумской и Харьковской областях страны действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.
До этого координатор подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских коллег сообщил о взрывах на территории танкового училища ВСУ в Харькове. Он добавил, что под ударом оказался также корпус университета МВД Украины, где размещена штурмовая бригада «Лють».
Сегодня российские военные поразили ракетным ударом крупный склад ВСУ с боеприпасами в Одессе, а также ведомственный санаторий СБУ, где размещался личный состав службы.
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Харьков
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