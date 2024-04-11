Мир 11 апреля 2024, 19:33 В Сумской области сообщили об ударе по городской ТЭЦ Сумские власти сообщили о повреждении ТЭЦ вслед за Киевом

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В приграничной Сумской области Украины серьезные повреждения получила ТЭЦ. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram-канале.

Теплоэлектростанция в Сумах попала под удар примерно в 16:00 по местному времени 11 апреля. В настоящий момент последствия по объекту критической инфраструктуры уточняются.

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По данным властей, на месте работают все необходимые службы. В результате пострадавших нет.

Ранее компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом. В результате мощных попаданий в турбинном цехе произошел масштабный пожар.

Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев уточнил, что объект снабжал электричеством Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Украины.