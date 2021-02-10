Адвокат из Техаса не справился с Zoom и предстал в суде в образе кота

Техасский адвокат Род Понтон появился в суде в виде мультяшного кота. Заседание проходило по видеосвязи, в Zoom, и защитник не смог справиться с анимированным фильтром.

Видео с заседания разошлось в соцсетях. На кадрах вместо Понтона с юристами общается грустный котенок.

«Господин Понтон, я думаю, у вас включен фильтр в настройках видео», — заявил судья.

В ответ из окошка с анимированным котом послышался стон. Адвокат заявил, что пытается выключить фильтр, но у него это не получалось.

«Я здесь, в трансляции, я не кот», — утверждал защитник.

Фильтром, по словам Понтона, пользовалась его ассистентка.

Видео появилось на судебных трансляций на YouTube. Судья Рой Фергюсон, принимавший участие в заседании, заявил, что ролик разместили «в образовательных целях».

«Крайне важно, чтобы видео использовалось не для издевательства над юристами, а для демонстрации приверженности юридического сообщества делу справедливости», — призвал судья.

Также он посоветовал проверять настройки Zoom после того, как компьютером пользовались дети.