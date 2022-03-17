«В стране кончилось место». Эстонский политик призвал остановить прием беженцев с Украины

Лидеры парламентских партий Эстонии призвали правительство остановить прием беженцев с Украины или начать переговоры с соседними странами Евросоюза о переселении людей. Как пояснил глава Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме, страна уже в два раза превысила лимит по количеству беженцев, которых планировала принять изначально. Об этом он заявил в комментарии Эстонской телерадиокомпании (ERR).

Хельме заявил, что в стране беженцев сейчас воспринимают как дешевую рабочую силу. Но системам здравоохранения, социальной защиты и рынку недвижимости уже грозит коллапс.

«Наши власти подсчитали перед началом украинского кризиса, что мы готовы принять 10 тысяч человек. К нам приехали в два раза больше. Мы четко должны заявить, что в стране кончилось место и брать больше мы не можем», — пояснил Хельме.

Он добавил, что даже тех, кто уже находится в Эстонии, оставлять нельзя. Нагрузка на бюджет республики увеличится на один миллиард евро. Политик отметил, что перераспределить украинских беженцев можно в страны, где их еще недостаточно много — чтобы эти государства тоже проявили свой гуманизм.

«Насколько это возможно, но мы готовы помочь людям уехать в Финляндию, Швецию или Германию, где они получат всю возможную помощь. Насильно мы высылать никого не будем», — подчеркнул он.

Хельме добавил, что при сопоставлении населения Эстония стала крупнейшим убежищем для украинских беженцев среди всех стран Евросоюза.

Мирных жителей Украины продолжает принимать Россия. Как отметил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, на сегодняшний день о своем желании эвакуироваться заявили 2 696 239 человек из двух тысяч населенных пунктов Украины. Многие рассматривают в качестве убежища Россию.