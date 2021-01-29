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    29 января 2021, 04:59

    В США затравили военного священника, выступившего против трансгендеров в армии

    Анастасия Кукова

    Капеллан третьей бригады содействия сил безопасности в Форт-Худ (Техас) майор Эндрю Калверт в соцсетях позволил себе усомниться в правильности политики властей США, открывших доступ без ограничений трансгендерам для службы в армии. В отношении него началось расследование.
    В США затравили военного священника, выступившего против трансгендеров в армии

    По его мнению, отрицание реальности (биологического пола) указывает на психическое заболевание, что делает человека непригодным для военной службы. По данным издания Army Times, он сравнил тех, кто не согласен с этим утверждением с твердолобостью апологетов плоской земли, которые настаивают на своих заблуждениях вопреки реальным фактам.

    «Самый полезный совет, который я могу дать тем, кто находится в заблуждении гендерной дисфории, — это посетить профессиональные консультации, которые помогут в процессе исцеления», — написал Калверт. Он назвал идиотизмом потворствование надуманным социальным прихотям.

    Офицальные лица форта подтвердили, что знают о высказываниях майора-капеллана.

    «Дело в настоящее время расследуется. Мы поддерживаем главнокомандующего, министра обороны, и все директивы Министерства обороны», — сообщили военные. Какое наказание грозит мятежному капеллану, пока неизвестно.

    На днях Джозеф Байден снял запрет, наложенный его предшественником Дональдом Трампом на службу в армии трансгендеров. Эксперты предвидят множество проблем, так как в американской армии вопрос сексуального насилия стоит довольно остро.