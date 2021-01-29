В США затравили военного священника, выступившего против трансгендеров в армии

Капеллан третьей бригады содействия сил безопасности в Форт-Худ (Техас) майор Эндрю Калверт в соцсетях позволил себе усомниться в правильности политики властей США, открывших доступ без ограничений трансгендерам для службы в армии. В отношении него началось расследование.

По его мнению, отрицание реальности (биологического пола) указывает на психическое заболевание, что делает человека непригодным для военной службы. По данным издания Army Times, он сравнил тех, кто не согласен с этим утверждением с твердолобостью апологетов плоской земли, которые настаивают на своих заблуждениях вопреки реальным фактам.

«Самый полезный совет, который я могу дать тем, кто находится в заблуждении гендерной дисфории, — это посетить профессиональные консультации, которые помогут в процессе исцеления», — написал Калверт. Он назвал идиотизмом потворствование надуманным социальным прихотям.

Офицальные лица форта подтвердили, что знают о высказываниях майора-капеллана.

«Дело в настоящее время расследуется. Мы поддерживаем главнокомандующего, министра обороны, и все директивы Министерства обороны», — сообщили военные. Какое наказание грозит мятежному капеллану, пока неизвестно.

На днях Джозеф Байден снял запрет, наложенный его предшественником Дональдом Трампом на службу в армии трансгендеров. Эксперты предвидят множество проблем, так как в американской армии вопрос сексуального насилия стоит довольно остро.