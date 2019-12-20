В США запретят продажу сигарет людям, не достигшим 21 года

Минимальный возраст для покупки сигарет в Соединенных Штатах повышен до 21 года. Такое решение принял Конгресс США.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, новая мера включена в бюджет страны на следующий год. После того как это решение вступит в силу (предположительно, в сентябре 2020 года), и сигареты, и алкоголь можно будет покупать с 21 года. Надо сказать, что подобная мера не станет нововведением. Уже сейчас она действует на местом уровне в 19 штатах. Пока же приобретать сигареты можно людям, достигшим 18 лет.

Интересно, что повышение минимального возраста поддержали крупнейшие американские компании — Altria Group и Reynolds American Inc. Такого же мнения придерживается и основной производитель электронных сигарет в Штатах — компания Juul Labs.

Осенью 2019 года американские власти заявили, что намерены запретить продажу электронных сигарет людям младше 21 года. С такой инициативой выступил президент США Дональд Трамп. Это решение зрело в стране уже долгое время. Ведь, согласно докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, вейпинг стал причиной смерти 42 человек. В свою очередь компания Apple объявила, что удалит из своего магазина 181 приложение, связанное с электронными сигаретами.