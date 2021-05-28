Прокуроры в США расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году. Об этом сообщила New York Times со ссылкой на информированные источники.

Прокуратура Бруклина, по данным источников NYT, заподозрила ряд бывших и нынешних официальных лиц Украины в сотрудничестве с личным адвокатом действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Украинские чиновники, по мнению следствия, могли распространять сведения, порочащие соперника Трампа в президентской гонке Джо Байдена. Речь идет и об обвинениях в коррупции в адрес представителя Демократической партии.

В частности, бруклинская прокуратура обратила внимание на поездку Джулиани в Европу, которая состоялась в конце 2019 года. Тогда, по словам источников издания, адвокат Трампа встретился с несколькими официальными лицами Украины, в числе которых депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он находится «в центре расследования».

Сейчас неизвестно, будут ли предъявлены обвинения кому-либо из фигурантов расследования, указано в материале.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. Победу одержал демократ Джо Байден. Его соперником был действовавший на тот момент глава государства республиканец Дональд Трамп, уточнила «Газета.ru». Во время предвыборной гонки последний неоднократно обвинял конкурента в коррупции. Трамп обращал внимание на предположительную связь Байдена с украинской компанией Burisma, в которой работал сын демократа Хантер Байден.