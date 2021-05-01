В США заявили о способности России уничтожить американские спутники

Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу или уничтожить американские спутники. Такое заявление сделал командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

Космос, сказал Реймонд в интервью газете Washington Post, это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море.

«И это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве», — считает американский генерал.

При этом, как отметил Реймонд, цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него». Поэтому, по его словам, США необходимо «не допускать» подобного развития событий, а космическая сфера «должна быть безопасна для всех».

Россия хочет отказаться от МКС после 2025 года. Другие страны-участники давно уже создали новый проект и активно в него инвестируют. Российская сторона говорит о создании собственной орбитальной станции, но пока неизвестно, существует ли готовый проект.

Китай сейчас активно осваивает космос и, как считает Великобритания, «одержим идеей стать новой космической державой». Мнения российских специалистов на этот счет разделились.