В США заявили о планах отправить военных в космос

США намерены в будущем разместить в космосе военнослужащих. С таким заявлением выступил глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу.

«В какой-то момент, да, мы будем отправлять военных в космос. Они смогут управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще», — заявил командующий. Его слова приводит Air Force Magazine.

Официально космические силы появились в системе Вооруженных сил США не так давно — в декабре 2019 года, напоминает «Газета.ru». Это произошло после подписания американским лидером Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год.

В августе Трамп сделал заявление о том, что Соединенные Штаты первыми отправят на Луну женщину-астронавта и поставят свой государственный флаг на поверхности Марса. С такими обещаниями он обратился к участникам съезда Республиканской партии.