Замгоссекретаря США заявила о переговорах с Москвой об упрощении выдачи виз россиянам | 360°

Мир 18 сентября 2022, 01:41 Поделиться Telegram

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Viber Замгоссекретаря США заявила о переговорах с Москвой об упрощении выдачи виз россиянам Замгоссекретаря США Нуланд: ведутся переговоры с Москвой об упрощении выдачи виз россиянам Pxhere.com

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Представители США обсуждают с Россией возможность упрощения выдачи виз россиянам. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Штатов Виктория Нуланд, написал РИА ФАН.

Поступать по примеру Европы и ограничивать или запрещать выдачу виз россиянам Вашингтон не собирается. Граждане России могут подать заявки на получение документов в любом визовом центре мира. Отмечено в материале.

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«На самом деле мы даже ведем переговоры с министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы», — заявила Нуланд. Она также отметила, что это «тоже сложный процесс».

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Несколько дней назад в посольстве США в Москве заявили, что россияне могут по-прежнему подавать документы на получение американских иммиграционных виз в Польше, несмотря на последние шаги польских властей по выдаче туристических виз россиянам. Документы на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений, отметило ИА Nation News.

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