Мир 03 марта 2024, 04:22 В США заявили о неминуемой потере Украиной Харькова и Одессы Полковник Макрегор: Украина потеряет Харьков и Одессу в ходе наступления ВС РФ РИА «Новости»

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Российская армия в ходе наступления заберет Одессу и Харьков, ВСУ не смогут удержать эти важные города. Такое мнение в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано», — заявил он.

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Макгрегор добавил, что у России уже имеется план по освобождению этих городов. Российские военные в ближайшее время двинутся в их направлении. Кроме того, если украинское руководство и их союзники не согласятся на мирные переговоры, то ВС РФ будут вынуждены продвигаться на запад Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский уже заявил, что украинские войска вряд ли смогут защитить Харьков и посоветовал жителям города не возвращаться домой из эвакуации.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек Украине потерю Одессы, Николаева, Днепропетровска и Харькова. Он также отметил, что благодаря советам натовских кураторов страна может лишиться еще около 20% территории.