В США заявили о не готовой рискнуть воевать с Россией Европе

Читатели Fox News заявили, что Америка и Европа не смогут воевать с Россией. Они написали это в комментариях под новостью о происшествии с эсминцем Defender.

Один из пользователей отметил, что впервые после Холодной войны Россия одобрила использование вооружений для того, чтобы помешать военному кораблю НАТО. Некоторые поддержали такие действия, один пользователь даже заявил, что «вот как надо охранять границу».

Так как британское судно приблизилось к Крыму, читатели обсудили и тему принадлежности полуострова.

«Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», — считает один из них.

Также многие написали, что ни Европа, ни Америка не рискнут воевать с Россией, так как у них нет шансов и им «не хватит воли».

«Раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», — прокомментировал один из читателей происшествие в британским судном.

Ранее в интернете оценили желание правительства Украины получить статус основного союзника США вне блока НАТО, сообщило ИА Nation News.