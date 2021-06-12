В США заявили о готовности вводить санкции против России на фоне саммита

На фоне предстоящей встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности вводить санкции против России.

Отвечая на вопрос об использовании санкций против России вместо переговоров, Псаки в интервью телеканалу CNN отметила, что Вашингтон «сохраняет все возможности ответить на проблемные действия» и никогда не отказывался от этого, сообщил ТАСС.

Встреча двух президентов, по словам Псаки, отвечает интересам Вашингтона, так как в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми».

Предстоящий саммит в Женеве станет для США возможностью отыскать пути для продвижения российско-американских отношений. В Белом доме считают, что есть шанс наладить взаимодействие на тему кибератак, ситуации на границе с Украиной и прав человека.

Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров с Байденом 16 июня. Встреча лидеров двух стран пройдет на вилле Ла Гранж. Сначала Путин и Байден пообщаются наедине, а потом переговоры будут продолжены с участием членов делегаций России и США. После этого Путин и Байден проведут общую пресс-конференцию.