Мир 17 февраля 2023, 07:15 Готовность всего мира сотрудничать с Россией признали в США Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что с Россией готов сотрудничать весь мир РИА «Новости»

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Все мировые страны готовы вести плодотворное сотрудничество с Россией, кроме США и их союзников в Европе. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Западная система мира уже показала, что в ней полно трещин. Россия нельзя назвать изгоем. В ее экономике все идет как по маслу, иначе бы она уже лежала в руинах», — отметил он.

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Макгрегор подчеркнул, что распространяемые про Россию негативные нарративы, прежде всего, нужно адресовать Украине.

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Французское издание Le Monde сообщало, что российская экономика показала хорошую стойкость перед беспрецедентными западными санкциями. В 2022 году рецессия составила всего лишь 2,2%. При этом в 2023 году она пойдет на рост с прогнозом в 0,3%.

Ранее Макгрегор назвал директора Пентагона Ллойда Остина самым сильным военным преступником современности.