В США заявили, что жертвами «вторжения» России на Украину могут стать 85 тысяч человек

В США подсчитали максимальное число возможных жертв в случае вторжения России на Украину. Речь будет идти о 85 тысячах человек, написал Reuters со ссылкой на двух чиновников США.

Источники издания не раскрыли свои имена. По их оценкам, потери со стороны военных Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а среди мирного населения — от 25 тыс. до 50 тыс..

Российские военные, по подсчетам собеседников Reuters, могут потерять от 3 тыс. до 10 тыс.человек. В общей сложности число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек, рассказали источники издания. По их словам, в результате вторжения миллионы людей станут беженцами и будут искать укрытия в Европе.

Источники указали на то, что если Россия направит войска Киев, то столица Украины падет через пару дней. Они добавили, что РФ располагает 70% боевой мощи, которая потребуется для полномасштабного вторжения на Украину.

Никаких доказательств своим гипотезам и прогнозам чиновники не предоставили, но отметили, что к 15 февраля погодные условия будут способствовать тому, что почва на Украине сильно промерзнет, поэтому механизированные соединения в составе ВС РФ смогут передвигаться по бездорожью.

Накануне о «российском вторжении» на Украину по ошибке написало агентство Bloomberg. Немецкая газета Bild опубликовала план действий, которые Россия якобы предпримет после вторжения.