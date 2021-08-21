В США заявили, что Россия пользуется «особенной уязвимостью» американцев в космосе

Космос больше не является безопасной зоной для спутников США, а превосходство американских военных в этой сфере уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. К такому выводу пришла исследовательская служба конгресса США.

В докладе о милитаризации космоса аналитики заявили, что потенциальную угрозу в космосе для Штатов представляют Россия и Китай, сообщил RT.

«Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США», — предупредили авторы исследования.

Специалисты считают, что РФ и КНР ведут разработки и тестируют многочисленные противокосмические технологии, которые потенциально представляют угрозу для американских космических систем.

По данным доклада, противокосмические системы России включают киберсредства и средства кинетического физического, некинетического физического и электронного действия.

Под средствами некинетического физического действия понимаются лазеры, высокомощное микроволновое оружие и ядерное оружие, детонирующее в космосе и создающее электромагнитный импульс, уточнили в исследовательской службе.