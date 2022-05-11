В США заявили, что политика Байдена привела к росту цен на продукты

Резкий рост цен на продукты питания в США вызван действиями Белого дома. Такое заявление сделала бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси МакКоги.

«Политика администрации Байдена виновата в продовольственной инфляции, которая превращает поход американцев в супермаркет в сплошную пытку. Президент отдает приоритет сохранению климата, а не вашей способности прокормить семью», — сказала она изданию New York Post.

Она отметила, что покровители главы Белого дома в СМИ скрывают настоящие причины резкого роста цен.

«Американцы были поражены серией фальшивых объяснений Белого дома. Сначала Байден обвинил в спекуляции производителей нефти, затем сговор с переработчиками мяса, а затем „путинский рост цен“», — добавила бывшая вице-губернатор.

По ее словам, разрушительную политику Байдена можно «отменить». Она заявила, что для этого нужно отменить ограничения, наложенные администрацией президента на внутреннюю добычу природного газа, в частности, открытие разведки и добычи на федеральных землях и на шельфе.

МакКоги добавила, что американский лидер может справиться с инфляцией, если остановит неконтролируемые федеральные расходы и призовет к жесткой денежно-кредитной политике.