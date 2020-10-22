В США заявили, что могут продлить СНВ-III на год

США не хотят сохранять Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без условий. Однако Москва и Вашингтон все же могут продлить СНВ-III на год.

Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью PBS. Он ответил на вопрос, достигнуты ли договоренности о продлении договора и заморозке ядерных арсеналов на 12 месяцев.

«У нас еще нет соглашения, но, конечно, учитывая то, что Россия продвинулась в направлении предложения США по этому ограничению, похоже, что обе стороны значительно сближаются. И мы, я бы сказал, достаточно близки к сделке», — сказал Биллингсли.

Он добавил, что речь пока идет лишь о «политическом соглашении», а не о договоре. Об этом написал RT. Биллингсли подчеркнул, что документ не будет подписан без дополнительных условий.

По его словам, ДСНВ ограничивает примерно 90-92% всего американского арсенала и лишь 45% российского. Также Вашингтон настаивает, чтобы Китай также участвовал в переговорах по контролю над вооружениями.

Российский президент Владимир Путин предложил американским властям продлить ДСНВ «без всяких условий» хотя бы на год. Однако Штаты отказались.

Договор СНВ-III лидер двух стран подписали еще в 2010 году, соглашение вступило в силу в феврале 2011 года. Оно истекает в феврале 2021-го.