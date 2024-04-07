Мир 07 апреля 2024, 00:48 В США заговорили о свержении Зеленского путем военного переворота Экс-разведчик Риттер: Зеленского могут свергнуть после истечения его срока РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть после истечения срока его полномочий в мае. Украинские военные признают несостоятельность нынешнего лидера и чаще говорят о военном перевороте, заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Все изменится. <…> Это плохой момент <…> украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения, и сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти», — заявил Риттер.

Реклама

Американский военный добавил, что Украина превратилась в недееспособное государство во всех областях. В стране не демократия, а диктатура, управляемая при помощи военного положения.

Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет самозванцем. Все изданные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.