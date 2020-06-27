В США зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в США зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом — 40 870 человек.

По подсчетам агентства Reuters, число заболевших COVID-19 в Штатах превысило 2,4 миллиона граждан. На этой неделе рекордные темпы распространения коронавирусной инфекции зафиксированы, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Невада, Теннесси, Техас.

В некоторых штатах, по данным агентства, эпидемическая ситуация ухудшилась после частичной отмены введенных ранее ограничительных мер.

Ранее в стране было зафиксировано 39 972 случаев коронавируса за сутки. Америка уже несколько недель подряд лидирует по количеству заболевших COVID-19 в мире. Следом за Штатами идет Бразилия — в стране 1 274 584 заразившихся. На третьей строчке находится Россия — 619 936 выявленных случая коронавирусной инфекции с начала пандемии.