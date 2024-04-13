Мир 13 апреля 2024, 23:41 В США высказались о запуске Ираном дронов в сторону Израиля Пентагон: США получили сообщения о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля РИА «Новости»

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США получили информацию о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля, но пока никак не могут это прокомментировать. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Пентагона.

«Мы осведомлены о сообщениях, но на данный момент мне нечем поделиться», — заявил он.

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До этого появилась информация, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля.

Новости о запуске иранских ударных беспилотников в сторону израильской территории появились также в газете The Jerusalem Post. В статье говорится, что дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что готовы сбивать аппараты, в том числе с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела».

При этом израильские военные предположили, что Иран может запустить баллистические ракеты большой дальности или другие ракеты параллельно атаке дронов.

Ранее власти США заявили о предполагаемой атаке Израиля со стороны Ирана в конце этой недели.