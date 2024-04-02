Мир 02 апреля 2024, 00:17 В США высказались о причастности России к «гаванскому синдрому» Белый дом: Россия непричастна к случаям «гаванского синдрома» Unsplash

Читать 360tv в

Разведсообщество США не считает, что Россия причастна к случаям так называемого «гаванского синдрома». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Разведсообщество не приходило к таким выводам… Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению», — заявила Жан-Пьер.

Реклама

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в якобы причастности России к случаям «гаванского синдрома» голословны. Он отметил, что эта тема не новая. При этом никто ни разу не привел доказательств этим обвинениям, подчеркнул представитель Кремля.

К симптомам так называемого «гаванского синдрома» относят тошноту, слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. По данным газеты The Wall Street Journal, в августе 2021 года двух американских дипломатов отправили на обследование. У них обнаружили симптомы этого синдрома.