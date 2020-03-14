В США ввели режим чрезвычайной ситуации

На территории США ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского президента, такая мера позволит устранить бюрократические препоны для выделения из госбюджета 50 миллиардов долларов на борьбу с заболеванием. По словам Трампа, в США все сделают для того, чтобы американцы могли пройти медицинские тесты быстро и безопасно.

По последним данным, от коронавируса в США умерли уже 50 человек. Трамп ранее заявил, что в связи с распространением COVID-19 США с пятницы, 13 марта на месяц запрещают въезд в страну пассажиров из Европы, кроме британцев — тем можно.

К утру 14 марта в мире заразились 145 369 человек. Умерли 5 429, вылечились 71 694. Больше всего зараженных остается в Китае — там насчитывается более 80 тысяч человек, которых настиг недуг.