В США возобновили слушания по утверждению итогов голосования выборщиков

Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента в США возобновились в Сенате. Заседание открыл председательствующий на нем вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

Как заверил лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл, победитель выборов будет утвержден сегодня, пишет «Газета.ru».

По его словам, США и Конгресс имели дело «с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня».

Вечером 6 января сторонники Трампа устроили митинг возле здания Капитолия в Вашингтоне. Они намеревались помешать процедуре утверждения победы Байдена президентских выборах. Через некоторое время разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

Позже в здании раздались выстрелы. Серьезное ранение получила женщина, она была госпитализирована. Через несколько часов после этого официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек сообщил телеканалу CNN, что женщина скончалась в больнице.

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего лмдера страны Дональда Трампа в телевизионном обращении потребовать от протестующих прекращения осады конгресса, уточнило издание «Политика сегодня».

Ближе к утру 7 января корреспондент NBC News Гарретт Хааке сообщил, что сотрудники Капитолия по туннелям возвращаются в здание. Свое сообщение в Twitter Хааке сопроводил снимком из туннеля, на котором видно идущих по нему людей.