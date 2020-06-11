В США уволили двух белых братьев после пародии на смерть Джорджа Флойда. Видео

В Нью-Джерси два белых брата воссоздали смерть Джорда Флойда, погибшего при задержании, во время марша акции «Black Lives Matters». Их работодатели узнали об этом и уволили.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в понедельник, 8 июня. Мужчин узнали — это братья Джим и Джо ДеМарко. Джим работал в FedEx, но после публикации видео этого инцидента его уволили, а Джо отстранили от должности сотрудника исправительного учреждения, пока по нему проводится расследование.

На видео 51-летний Джим стоит коленом на 48-летнем Джо. Так же стоял полицейский Дерек Шовен во время задержания Джорджа Флойда 25 мая.

Братья стоят на обочине перед пикапом с американским флагом и транспорантом «Все жизни важны». Рядом стоит другой грузовик с флагом «Тонкая голубая линия» — в знак поддержки сотрудников правоохранительных органов.

В конце мая в городе Миннеаполисе полицейские при задержании задушили чернокожего Джорджа Флойда. После его смерти в США начались массовые беспорядки в поддержку движения «Black Lives Matters».