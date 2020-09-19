При этом, по данным NBC, количество зараженных новым типом коронавируса в стране превысило отметку в 6,76 миллиона граждан. Самый высокий суточный уровень смертности регистрируется в штатах Калифорния, Флорида и Техас.

По данным Университета Хопкинса, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в Штатах зафиксировано свыше 6,73 миллиона случаев инфицирования COVID-19, скончались 198 682 человека.

США рассчитывают получить вакцину от коронавируса в течение нескольких недель. Трамп заявил, что у предыдущей администрации Белого дома на это ушли бы годы. Как уточнил действующий глава государства, столько времени потребовалось бы из-за волокиты с FDA и получения всех необходимых разрешений.