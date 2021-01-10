В США спрогнозировали новую вспышку коронавируса после штурма Капитолия

Штурм Капитолия, который произошел 6 января, вероятно, вызовет новую вспышку коронавируса по всей стране. С таким заявлением выступил глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

«Я думаю, следует ожидать, что это приведет к еще одному всплеску (заболеваемости — прим. ред.). У вас по всему Капитолию ходили по большей части не надевшие маски люди, не соблюдавшие дистанцию», — приводит слова Редфилда РИА «Новости».

Он отметил, что после беспорядков эти люди на машинах, поездах и самолетах разъехались по домам по всей стране.

По словам Редфилда, в ближайшее время он ожидает сохранения высоких показателей смертности в Штатах. Он подчеркнул, что ситуация будет ухудшаться в течение января и, вероятно, отчасти в феврале, прежде чем начнутся улучшения.

В среду, 6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами президентских выборов, ворвались в Капитолий и устроили там погром во время заседания Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост главы Американского государства. Во время беспорядков погибли пять человек. После этих событий Трампа забанили во всех социальных сетях.

После штурма Капитолия полиция объявила о задержании 68 человек, из которых только один оказался жителем Вашингтона. 55 из них уже предъявили обвинения. Прокуратура заявила, что в ближайшие несколько дней ожидаются новые задержания. Участнику беспорядков Джейкобу Энтони Чансли, который был одет в костюм похожий на наряд викинга, федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения в незаконном и насильственном проникновении и нарушении общественного порядка. Накануне его взяли под стражу.